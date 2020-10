Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, in conferința de presa, despre cazul liderului PSD, Marcel Ciolacu, care a fost surprins intr-un restaurant din Buzau facar masca. PSD a pierdut majoritatea in Senat și nu poate schimba data alegerilor parlamentare "Din fericire acum in pandemie este PNL la guvernare și impreuna cu mine gasim oportunitați pentru a preveni raspandirea bolii. Cum credeți ca ar fi fost cu o guvernare PSD, daca conducerea nu respecta normele. Cat de greu poate sa fie sa-și puna o masca?Daca am fi avut un guvern PSD, ar fi fost foarte, foarte rau. Se apropie ZIUA…