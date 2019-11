Iohannis a promulgat legea transportului alternativ. Uber, Bolt si Clever sunt din nou legale

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede ca soferii care fac transport de persoane folosind Uber, Bolt si Clever Go mai au inca 3 luni la dispozitie pentru a intra in legalitate.



Transportul alternativ a aparut in Romania in anul 2015 si a functionat, la inceput, fara a fi reglementat in vreun fel. An de an, taximetristii au iesit in strada si au cerut mai multor guverne sa interzica ridesharingul. N-au reusit, insa.



In cele din urma, tot intr-un context tensionat, la finalul lunii iunie, Cabinetul Dancila a adoptat OUG 49/2019 "privind activitatile…