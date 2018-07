Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care modifica un act normativ privind protecția animalelor utilizate in scopuri științifice, care are ca scop inlocuirea sau reducerea folosirii animalelor in astfel de proceduri, anunța Administrația Prezidențiala, informeaza Mediafax."Prezenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care modifica un act normativ privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice, care are ca scop inlocuirea sau reducerea folosirii animalelor in astfel de proceduri, anunta Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii muntelui, conform unui comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala. Pe 26 iunie, Camera Deputatilor a adoptat cu 245 de voturi "pentru", unul "impotriva" si 28 abtineri, proiectul care prevede instituirea unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice, a informat Administratia Prezidentiala prin intermediul unui comunicat. Actul normativ a fost adoptat pe 27 iunie de catre…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, a informat Administratia Prezidentiala prin intermediul unui comunicat. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, pe 6 iunie, sesizarile…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul de promulgare a legii privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, a informat Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, informeaza Administratia Prezidentiala. In perioada vacantei parlamentare Executivul poate emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, conform actului normativ.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care modifica actul normativ care prevede ca judecatorii constitutionali pot fi urmariti penal, insa nu pot fi arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata decat cu incuviintarea plenului CCR, informeaza Administratia Prezidentiala.