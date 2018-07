Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Elene la data de 9 februarie. Actul normativ are ca obiect de reglementare instituirea Zilei Limbii Elene in scopul pastrarii traditiilor, culturii si limbii materne de catre persoanele apartinand acestei minoritati etnice. Potrivit expunerii de motive, ziua de 9 februarie este ziua comemorarii poetului national grec Dionysios Solomos si a fost declarata Ziua mondiala a limbii elene. Anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Limbii Elene, in localitatile in care traiesc membri ai comunitatii…