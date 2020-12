Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege adoptat decizional de Camera Deputatilor pe 27 octombrie propune si completarea Legii nr. 491/2003, in sensul introducerii notiunii de „prelucrator”. Astfel, „prelucratorul este persoana fizica sau juridica ce prelucreaza plantele medicinale si aromatice pentru comercializare si in…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, in calitate de for decizional, o lege care schimba cotele din impozitul pe venit care se intorc la primarii. Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art.32 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Este preconizata stabilirea unei noi formule de repartizare a sumelor incasate in plan local, cu titlu de impozit pe venit, catre unitatile administrativ-teritoriale.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea privind adoptarea unor masuri necesare facilitarii parcarii bicicletelor in spatii publice, transmite Administratia Prezidentiala. Prin actul normativ cladirile de utilitate publica, unitatile din invatamantul preuniversitar de stat, autogarile,…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.45 din Legea minelor 85/2003, in sensul ca un procent de 80% din fiecare redeventa miniera cuvenita bugetului de stat sa fie transferat autoritatii locale pe al carui teritoriu administrativ se desfasoara exploatarea pentru care s-a incasat…

- Ziua Nationala a Bicicletei va putea fi marcata in fiecare oras prin organizarea de programe si manifestari educative, de actiuni voluntare, cu caracter social sau sportiv. Evenimentele au ca scop informarea si constientizarea beneficiilor oferite de mersul pe bicicleta. Citeste si O profesoara…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege care va permite avocatilor sa aiba sediu in viitorul Cartier al Justitiei. Initiativa legislativa a senatorului PSD Robert Cazanciuc, senatorului USR George Dirca si senatorului PNL Daniel Fenechiu, aflata in procedura…

- Camera Deputaților și Senatul au votat legea rectificarii bugetare in forma dorita de Partidul Social Democrat, lege care cuprinde majorarea pensiilor cu 40%. In fapt, parlamentarii au decis abrogarea articolul potrivit caruia punctul de pensie se majora cu 14%. In acest fel ramane in vigoare legea…