- Sfarșit cumplit pentru un barbat de 92 de ani. Acesta a murit dupa ce o mașina l-a lovit pe o centura de langa Budapesta. Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar trupul victimei a fost lovit in continuare de alți șoferi grabiți. Romanul a murit pe centura M0 din jurul Budapestei. Barbatul calatorea…

- Presedintele Klaus Iohannis a plecat in vizitele oficiale in America de Sud cu acelasi avion cu care a fost in Japonia, inchiriat de la compania luxemburgheza Global Jet, relateaza Boarding Pass, site specializat in stiri din domeniul aviatic. Potrivit Boarding Pass, aeronava a decolat de pe aeroportul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu poate accepta ca ajutorul dat de tara noastra Ucrainei sa se intoarca impotriva fermierilor romani, adaugand ca i-a rugat pe reprezentantii Guvernului sa gaseasca cele mai bune metode pentru protejarea acestora si pentru a ajuta, in acelasi timp, Ucraina,…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta CSAT, marti, 11 aprilie, pe agenda fiind aspecte privind situatia de securitate din Marea Neagra, in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei si a interventiilor externe asupra Republicii Moldova, dar și conceptia dezvoltarii aviatiei militare romane.…

- Membrii Corpului Diplomatic si Consular vor fi obligati sa cunoasca minimum doua limbi straine, una dintre ele de circulatie internationala, conform unui proiect legislativ inițiat de mai mulți parlamentari USR la Senat. Proiectul modifica Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, ca doborarea dronei americane MQ-9 Reaper de catre un avion de lupta rusesc Su-27 este „un incident grav și regretabil”. „Incidentul cu drona care a avut loc ieri este un incident grav si regretabil. Comunicarea oficiala despre aceste chestiuni se face…

- Senatul a amendat legea avertizorului de integritate conform recomandarilor Comisiei Europene, deoarece Romania nu se va incadra in condițiile acordarii tranșei numarul doi din PNRR daca nu va adopta aceste schimbari. Modificarile au fost votate cu 80 de voturi „pentru” si 13 abtineri. Senatul a adoptat…

- Parinții care adopta un copil au dreptul sa stea acasa cu el timp de doi ani, similar cu parinții naturali. In prezent, concediul de acomodare este de un an. Legea a fost adoptata, marți, de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, și va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. …