Iohannis a promulgat legea care ratifică acordul guvernelor României şi SUA pentru cooperarea pe proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă Acordul va ramane in vigoare pentru o perioada de 30 de ani si va fi extins automat cu perioade succesive de 5 ani, daca una dintre parti solicita acest lucru. In perioada 7 – 9 octombrie 2020, la Washington, a fost parafat proiectul de Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in domeniul dezvoltarii proiectelor nuclearo – electrice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, prin care se va retehnologiza Unitatea 1 si se va extinde capacitatea CNE Cernavoda, prin construirea Unitatilor 3 si 4, potrivit unui comunicat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administrației Prezidențiale , Iohannis a semnat urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 75/01.02.2021);Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art.…

- Senatul a adoptat marti, decizional, proiectul de lege privind ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, semnat la Bucuresti,…

- Acordul va ramane in vigoare pentru o perioada de 30 de ani si va fi extins automat cu perioade succesive de 5 ani, daca una dintre parti solicita acest lucru. In perioada 7 – 9 octombrie 2020, la Washington, a fost parafat proiectul de Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii…

- Prezenți la conferința de presa a PSD Argeș, deputații de Argeș Aurel Balașoiu și Remus Mihalcea au vorbit despre eșecurile actualei guvernari. Deputatul Aurel Balașoiu, care face parte din Comisa pentru Agricultura din Parlament, declara ca Guvernul nu dorește sa sprijine niciun sector din Romania,…

- Mircea Geoana și Nicolae Ciuca, la Forumul de Securitate Atlantic-M. Neagra Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana (stg) și ministrul apararii, Nicolae Ciuca (dr). foto: Laurențiu Turoi/MApN. Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, afirma ca aterizarea fortata de saptamâna…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din tara noastra, semnat la Bucuresti, la 9…

- Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, a fost semnat la Bucuresti, la 9 decembrie 2020 si la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020. “Este…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, l-a primit luni, la sediul MApN, pe omologul sau polonez, Mariusz Blaszczak, unul dintre subiectele discutate vizand dezvoltarea cooperarii in domeniu in format bilateral, in context regional, precum si in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene.…