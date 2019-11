Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea initiata de senatorul PSD Liviu Pop, care prevede o scadere a numarului de ore pentru cele trei cicluri din invațamantul preuniversitar. Proiectul care a devenit lege prevede “in medie” 20 de ore pe saptamana in clasele I-IV, fața de 19-22 ore in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul…

- In invațamantul din Romania mai exista o ”generație de sacrificiu”. Elevii care au intrat anul acesta in clasa a VII-a vor susține la finalul clasei a VIII-a prima Evaluare Naționala gandita sa se alinieze cu testele tip PISA. In loc de examen la limba romana și matematica vor intocmi un portofoliu…

- Despre cat de grele sunt ghiozdanele elevilor se vorbește la fiecare inceput de an școlar. Medicii atrag atenția ca gențile incarcate deformeaza coloana vertebrala a copiilor. Anul trecut, in Parlament a fost depus un proiect de lege care prevede ca ghiozdanele sa nu cantareasca mai mult de 10% din…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca respinge ”in mod categoric” propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru miniștrii interimari. Șeful statului a explicat ca prim-minstrul are obligația sa mearga in Parlament pentru a primi un vot…