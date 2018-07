"Este interzis orice comportament de hartuire sexuala sau hartuire psihologica definite conform prezentei legi, atat in public, cat si in privat", se arata in legea consultata de Agerpres.

Actul normativ prevede, de asemenea, ca aceste acte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 10.000 de lei, daca fapta nu a fost savarsita in conditii care, potrivit legii penale, este considerata infractiune.

Printre altele, discriminarea pe baza de sex sau prin utilizarea de catre angajator a unor practici care dezavantajeaza persoanele de un…