IOHANNIS a prezentat informații INCOMPLETE! Exemplul GRAFICULUI cu numărul de infectări Președintele Klaus Iohannis a prezentat, la inceputul conferinței de presa de marți, un grafic cu numarul de cazuri confirmate cu COVID-19 in mai multe state, raportate la un milion de locuitori, incepand cu 13 ianuarie. Așa cum erau prezentate cifrele, situația din Romania era optimista comparativ cu cea din Spania, Italia sau SUA. In graficul prezentat de președinte lipsea, insa, numarul de teste facute de fiecare stat. Reporterul G4Media a completat live, in timpul conferinței, graficul afișat de administrația prezidențiala cu numarul de teste facut de fiecare stat la milionul de locuitori.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

