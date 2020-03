Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis anuntat, miercuri seara, numele premierului desemnat. Este vorba despre ministrul interimar de Finante, Florin Citu. Libertatea prezinta declatatiile presedintelui, dupa consultarile cu partidele: Am incheiat sesiunea de consultari cu partidele. PNL a constituit un Guvern…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, partidele si formatiunile parlamentare la consultari, dupa ce a acceptat depunerea mandatului de premier desemnat de catre Ludovic Orban. Pe masa președintelui ar putea ajunge mai multe propuneri: Ludovic Orban (PNL), Dacian Cioloș (USR) sau Remus…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta, joi, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, numele premierului desemnat sa formeze Guvernul, dupa demiterea Executivului Ludovic Orban.Seful statului a avut consultari cu partidele parlamentare, la Palatul Cotroceni, pe tot parcursul zilei. PSD si Pro Romania il propun…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, vineri, la manifestarile dedicate Unirii Principatelor, la Iasi. In Piata Unirii din Iasi va fi prezent si presedintele Pro Romania, Victor Ponta. Liderul PSD Marcel Ciolacu, a carui prezenta fusese anuntata initial, si-a anulat participarea…

- Sorin Roșca Stanescu Putem face un bilanț. Putem trage linie și observa cu ce s-a ales ALDE in urma mișcarilor politice surpriza de anul trecut. Și a dramaticei traversari din tabara PSD in tabara PNL. Și, pe de alta parte, am putea masura caștigul unui alt partid, Pro Romania, cu care ALDE o vreme…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind dublarea alocatiilor pentru copii, potrivit Agerpres. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019pentru modificarea si completarea…

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat. Ceremonia va avea loc, sambata , la ora 14,00, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. In deschiderea, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, va prezenta Hotararea privind…

- Ludovic Orban a declarat, joi, ca proiectul de lege pentru dublarea alocațiilor de stat pentru copii este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament in realitatea economica, deoarece nu exista resurse financiare la bugetul de stat. „Deocamdata este un vot, pana intra legea in vigoare mai…