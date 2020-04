Presedintele Klaus Iohannis a luat act de respingerea de catre Senat a propunerii legislative privind autonomia Tinutului Secuiesc si atrage atentia ca astfel de initiative nu ar trebui sa se mai regaseasca vreodata in Parlament. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de hotararea Senatului, in calitate de for decizional, referitoare la respingerea propunerii legislative privind Statutul de autonomie a Tinutului Secuiesc. (...) Presedintele Romaniei atrage atentia ca promovarea unor astfel de propuneri legislative face rau in primul rand comunitatii maghiare si creeaza tensiuni…