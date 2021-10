Iohannis a jucat golf în ziua comemorării a 6 ani de la Colectiv (presă) Președintele Klaus Iohannis a jucat, sambata, o partida de golf in localitatea Pianu de Jos, din județul Alba, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse. Potrivit acestora, șeful statului ar fi ajuns la clubul de golf in jurul pranzului, impreuna cu soția. Administrația prezidențiala nu a raspuns pana la ora publicarii articolului la intrebarea adresata de G4Media.ro. Sambata, 30 octombrie, s-au implinit șase ani de la incendiul de la clubul Colectiv, in care 64 persoane și-au pierdut viața. A fost pentru prima data cand președintele Klaus Iohannis nu s-a deplasat personal… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

