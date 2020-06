Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii si deputatii au aprobat, marti, in plenul reunit, raportul comun al Comisiilor de aparare ale Camerei Deputatilor si Senatului cu privire la Strategia Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020 - 2024, document transmis de presedintele Klaus Iohannis. S-au inregistrat 311…

- Noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024, avizata de CSAT pe 27 mai, a fost inaintata Parlamentului pentru dezbatere si aprobare. Conform Radio Europa Libera, in document se vorbește pentru prima data despre „comportamentul agresiv al Federației Ruse” și despre „acțiunile…

- Liderul USR, Dan Barna,critica Strategia Nationala de Aparare a Tariii, elaborata de CSAT si trimisa Parlamentului spre aprobare, deoarece ”coruptia devine un fenomen secundar”. Mai mult, liderul USR susține ca nu va vota in Parlament aceasta strategie a președintelui Klaus Iohannis, pentru ca marea…

- Presedintele Klaus Iohannis declarat miercuri dupa ce CSAT a discutat Strategia Nationala de Aparare a Tarii pentru 2020 – 2024, ca documentul vizeaza, pe langa aparare, politica externa, ordinea publica, educatia, sanatatea, economia, mediul, securitatea energetica sau cea cibernetica si ca…

- Potrivit șefului statului, documentul vizeaza, pe langa aparare, politica externa, ordinea publica, educatia, sanatatea, economia, mediul, securitatea energetica sau cea cibernetica si ca documentul incurajeaza colaborarea interstitutionala, propunand totodata infiintarea unui Grup de reflectie strategica.…

- "Ca expresie a respectarii principiului constitutional al separatiei puterilor in stat, monitorizarea activitatii puterii legislative a tarii excedeaza sfera de competenta a Serviciului Roman de Informatii. Avand in vedere ca principiul legalitatii guverneaza intreaga activitate a institutiei noastre,…

- UDMR sustine prelungirea starii de urgenta in Romania pentru a limita raspandirea coronaviruslui in Romania. "Vom vota pentru prelungirea prin decret prezidential a masuri starii de urgenta. Aceasta a fost singura decizie luata in cadrul sedintei", a spus liderul senatorilor UDMR. "UDMR…