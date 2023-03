Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, joi, Comisia Europeana pentru nivelul mic al despagubirilor acordate fermierilor romani afectati de afluxul de cereale din Ucraina, spunand ca Romania a facut „sacrificii imense” pentru a ajuta Ucraina sa-și exporte granele. Klaus Iohannis a mai spus ca „este…

- MApN vrea reducerea stagiului de cotizare la sistemul public de pensii realizat in condiții deosebite sau in condiții speciale, prin acordarea de perioade suplimentare la calculul vechimii in munca, in vederea pensionarii, pentru personalului civil care iși desfașoara activitatea in institutiile de…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat, miercuri, ca solicitarile sale privind modificarea PNRR au fost acceptate de Comisia Europeana, care le-a transpus in regulamente. Una dintre modificarile cerute era legata de procentul din PIB alocat pentru pensii. „Am reușit! Solicitarile Partidului…

- Comisia Europeana impreuna cu OECD a publicat, joi, primele profiluri de țara privind cancerul. Raportul privind Romania arata ca intr-un deceniu nu s-a inregistrat niciun progres și, deși țara noastra se situeaza sub media europeana ca numar de cazuri, are o mortalitate mai mare și in creștere, inclusiv…

- Comisia Europeana impreuna cu OECD a publicat, joi, primele profiluri de țara privind cancerul. Raportul privind Romania arata ca intr-un deceniu nu s-a inregistrat niciun progres și, deși țara noastra se situeaza sub media europeana ca numar de cazuri, are o mortalitate mai mare și in creștere, inclusiv…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Ciolos, sustine ca Romania are sanse sa adere rapid la spatiul Schengen, cu conditia ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul Ciuca sa faca un plan de negociere. „Din punctul meu de vedere, ar fi sanse sa aderam la Schengen si pana in vara, sub presedintia suedeza…

- OMV nu trebuie sa plateasca taxa de solidaritate, transmite Comisia Europeana. Codurile CAEN, citate in Ordonanța de Urgența, respecta activitațile prevazute in regulament. OMV Petrom se afla intr-un conflict deschis cu autoritațile fiscale din Romania, dupa ce a anunțat ca nu va plati contribuția de…

- Comisia Europeana a solicitat autoritatilor romane anularea taxei de clawback reduse in mod special, la 15%, pentru medicamentele originare din România, iar Guvernul s-a angajat ca la inceputul acestui an sa adopte un proiect de lege in acest sens, releva documente analizate de Profit.ro. In 2020,…