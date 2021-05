Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut, joi, prima apariție publica fara masca de protecție. „A fost un an infernal pentru personalul din medicina de urgența”, a spus Iohannis dupa vizita la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Bagdasar-Arseni. Iohannis le-a spus medicilor ca daruirea cu care iși fac…

- Mai intai vor fi imunizați cei care lucreaza nemijlocit in cadrul secțiilor de reanimare, anestezie și de terapie intensiva, precum și personalul din cadrul secțiilor cu profil COVID-19 din spitale. Ulterior va fi vaccinat intreg personalul medical din instituțiile spitalicești, a precizat anterior…

