Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Fortelor Armate din Franta, Sebastien Lecornu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Președintele l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Forțelor Armate din Republica Franceza, aflat intr-o vizita oficiala in Romania. Cei doi au abordat subiecte referitoare la stadiul și perspectivele de dezvoltare ale Parteneriatului Strategic dintre Romania și Franța.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, cu ocazia Zilei Armatei Romane, ca statul nostru are un loc distinct in cadrul NATO si o calitate incontestabila de furnizor de securitate in regiunea Marii Negre si pe Flancul Estic.

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a discutat duminica la telefon cu omologul sau francez Sebastien Lecornu despre situatia din Ucraina, situatie care „are o tendinta spre o escaladare necontrolata”, informeaza AFP si Reuters. Serghei Soigu „i-a impartasit omologului sau francez ingrijorarile sale…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a discutat duminica la telefon cu ministrul francez al forțelor armate, Sebastien Lecornu, și cu omologul sau turc, Hulusi Akar, despre conflictul din Ucraina, a anunțat armata rusa intr-un comunicat. In timpul conversației cu omologul sau francez, Serghei Șoigu…

- Valeriu Tabara, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, susține ca piata funciara din Romania nu este facuta pentru a intari sistemul agricol, ci este tratata ca o piata oarecare, unde se vinde „ciocolata sau bere sau tigari”. El vorbește de decalajul…

- Franta isi va consolida prezenta militara in cadrul NATO in Romania, unde va trimite in saptamanile urmatoare o companie „de vehicule blindate de infanterie” si un escadron de tancuri Leclerc, a anuntat marti ministrul francez al fortelor armate (ministrul apararii), Sebastien Lecornu, relateaza AFP…

- Fostul ambasador al Romaniei la Paris, Luca Niculescu, a fost numit secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe pentru procesul de aderare la OCDE, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca. “Incepand cu data de 1 septembrie 2022, domnul Luca-Alexandru Niculescu se numeste in functia de secretar…