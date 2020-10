IOHANNIS a dezvăluit ceea ce îl revoltă în aceste zile Președintele Klaus Iohannis susține ca majoritatea oamenilor respecta restricțiile și poarta masca, dar el este revoltat in momentul in care vede cum liderii PSD nu respecta restricțiile. Se apropie ZIUA CEA MARE. Cand iși preia Nicușor Dan atribuțiile ”Persoane care nu cred in nimic, nu cred in boli sau in vaccinuri exista peste tot. Sunt insa destul de puțini. Este pacat ca nu se lasa convinși de evidențe. Este suficient sa se uite la numarul mare de oameni care ajung in spitale și numarul mare de decese. Remarc faptul ca marea majoritate a romanilor respecta regulile. PSD a pierdut majoritatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

