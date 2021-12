Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sepus astazi, la ora 8.00, o coroana de flori in memoria victimelor Revolutiei din Decembrie 1989, la Troita din Piata Universitatii, potrivit Administratiei Prezidentiale.

- ​​Guvernul PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciuca s-a reunit, joi seara, în prima ședința dupa ce joi a trecut lejer de votul Parlamentului și a depus juramântul de învestitura la Cotroceni."Mulțumesc înca o data Parlamentului pentru votul de încredere și partidelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis o coroana de flori la Colectiv, cu ocazia implinirii a sase ani de la tragedia in care si-au pierdut viata 64 de persoane, potrivit G4Media.ro. Este insa primul an in care seful statului nu merge la locul tragediei, acolo unde obisnuia sa tina un moment de reculegere.

- Presedintele Klaus Iohannis a depus marti flori si a tinut un moment de reculegere in memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, la memorialul construit in locul Turnurilor Gemene. Seful statului a depus trandafiri albi in dreptul numelor celor cinci cetateni americani de origine…

