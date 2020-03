Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta si starea de asediu sunt masuri exceptionale ce pot fi instituite de catre Presedintele Romaniei, prin decret, cu incuviintarea Parlamentului. Starea de urgenta reprezinta, conform Legii nr.

- UDMR îi cere președintelui Klaus Iohannis sa faca de urgența "o propunere serioasa de premier", considerând ca trebuie lasat deoparte "circul politic”.Purtatorul de cuvânt al UDMR, Hegedus Csilla, a declarat pentru Mediafax ca Uniunea considera ca e nevoie…

- „Acum problema este mai serioasa. E discuția despre ședintele care au loc in momentul de fața la Parlament atat in comisii cat si in plen si cred ca trebuie sa dam dovada de responsabilitate, in momentul de fata nu exista o baza legislativa suficienta pentru a restrange activitatea unor instituții…

- Eugen Teodorovici a propus o comisie de ancheta in fața careia ar trebui sa se prezinte Florin Cițu, Ludovic Orban dar și Viorica Dancila pentru a explica de ce s-a depașit deficitul pe 2019 și s-au majorat cheltuielile.. Aceasta propunere i-a fost readusa in actualitate premierului demis Ludovic…

- Plenul Senatului a adoptat, saptamana trecuta, o lege de respingere a Ordonanței de Urgența care amana intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor pentru copii. Au fost 94 de voturi pentru respingerea OUG si 14 voturi contra. Legea a ajuns acum la Camera Deputaților, care este for decizional.…

- Ce urmeaza dupa caderea Guvernului Orban. Care sunt mizele și ce scenariu iși dorește PNL Ludovic Orban este demis, iar in urmatoarea perioada scena politica va fi arbitrata de șeful statului. Partidele parlamentare trebuie să facă propuneri, pentru un nou prim-ministru, însă Klaus…

- Documente atasate: OUG de prorogare Raportul Comisiei de specialitate Ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului pentru majorarea alocatiilor pentru copii a fost adoptata in sedinta de guvern din 16 ianuarie. In luna decembrie a anului trecut, Camera Deputatilor…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat, luni, ca Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care sa permita intrarea in vigoare a prevederilor cuprinse in proiectul de lege care corecta unele prevederi din OUG 114 si pe care Executivul si-a asumat raspunderea, printre acestea…