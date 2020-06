Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca dorește ca starea de alerta sa fie prelungita intr-o varianta „mai simpla, mai supla”, care sa presupuna in continuare purtarea maștii in spații inchise, distanțarea și masuri de igiena. Președintele a explicat ca fara acest instrument Guvernul nu poate interveni atunci cand de exemplu apare un focar intr-o localitate. „Sunt politicieni care spun ca trebuie sa ne relaxam cu totul și sa vina cu dovezi specialiștii. Ce alte dovezi vor in afara de datele comunicate zilnic? 237 de noi cazuri, peste 150 de oameni la terapie intensiva. Virusul e in comunitate.…