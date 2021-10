Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare pentru solutionarea crizei politice, ca a decis ca Dacian Ciolos sa fie desemnat pentru postul de prim-ministru. ”Partidele au venit cu diferite abordari, propuneri, asa cum reprezentantii le-au prezentat si opiniei ipublice. Din aceste propuneri am retinut una, pe care o voi si pune in practica, si anume am decis sa desemnez pentru pozitia de candidat la functia de premier pe Dacian Ciolos”, a declarat presedintele. Iohannis a precizat ca in toate discutiile cu reprezentantii partidelor a reiterat…