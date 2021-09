Iohannis a decis : Barna rămâne, Cioloș pleacă! Gata, coaliția se sparge! Definitiv! Dar nu cea de guvernare! Ci ”doar” cea dintre USR și PLUS! Aceasta fiind dorința expresa și de ultima ora a președintelui Klaus Iohannis! Iar liderii politici și cei ai structurilor s-au și repezit sa declanșeze operațiunea in urma careia Dacian Cioloș urmeaza sa fie ejectat, cu tot cu o […] The post Iohannis a decis : Barna ramane, Cioloș pleaca! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

