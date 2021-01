Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a incuviințat marți cererea DNA privind inceperea urmaririi penale a fostului ministru al Mediului, Costel Alexe, anunța Președinția intr-un comunicat. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului a transmis ministrului justiției cererea de urmarire…

- Costel Alexe, Consiliului Județean Iași, a respins azi intr-un comunicat de presa acuzațiile procurorilor DNA, care susțin ca ar fi luat mita 22 de tone de tabla in 2020 ca ministru al Mediului. An tensionat pentru liberali. Incepe lupta pentru putere și funcții in PNL ”Nu am cerut și nu am luat…

- Dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut aprobarea urmaririi penale pentru luare de mita si instigare la delapidare impotriva sa, fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, s-a declarat surprins și a precizat ca are incredere in justiție.„Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul…

- Costel Alexe este acuzat de DNA de luare de mita și instigare la delapidare. DNA a transmis un comunicat oficial prin care informeaza despre presupusele fapte ale ministrului și se cere incuviințarea urmaririi penale.Comunicatul oficial al DNA:In conformitate cu prevederile legale și constituționale,…

- DNA cere Procurorului General sa il sesizeze pe președintele Iohannis pentru incuviințarea urmaririi penale impotriva lui Costel Alexe, fost ministru liberal al Mediului, care ar fi cerut pentru firma unui apropiat 22.000 de tone de tabla in schimbul alocarii cu titlu gratuit al unor certificate de…

- Noul ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a depus, joi, juramantul de investitura in functie, in fata presedintelui Klaus Iohannis, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. La ceremonie au participat premierul Ludovic Orban, presedintele interimar al Senatului, Robert…