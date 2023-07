Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Bruxelles, unde participa la un summit al Uniunii Europene cu Comunitatea Statelor Latino-Americane si Caraibiene, șeful statului a fost ingtrebat de jurnalista TVR Ramona Avramescu daca va semna decretele pentru Simona Bucura-Oprescu și Natalia Intotero, dupa ce Marius Budai

- Președintele Klaus Iohannis spune ca demisiile politice au fost suficiente in scandalul azilelor, dupa ce au plecat din funcții pesediștii Marius Budai și Gabriela Firea. Iohannis a fost intrebat, la Bruxelles, despre solicitarea din PSD, care a cerut și alte demisii in scandalul privind, in speța…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat luni, ca demisiile celor doi miniștri - Marius Budai și Gabriela Firea - sunt suficiente pentru moment, in contextul in care au fost lansate acuzații și la adresa Ralucai Turcan, care a condus ministerul Muncii in mandatul premierului Florin Cițu și…

- Președintele Romaniei susține ca, in urma apariției scandalului referitor la azilele groazei, sunt suficiente demisiile lui Marius Budai și Gabriela Firea, in condițiile in care PSD a cerut și plecarea Ralucai Turcan de la Cultura.

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca demisiile miniștrilor Gabriela Firea și Marius Budai au fost suficiente in scandalul azilelor, iar demisia ministrului Raluca Turcan nu este necesara.„Cred ca demisiile politice au fost suficiente pentru moment. Este necesar sa se gaseasca toate persoanele…

- Președintele Klaus Iohannis, declarații de ultim moment in scandalul azilelor grozei:Demisiile politice sunt suficiente, pentru moment, a afirmat șeful statului. Luni și marți, președintele Klaus Iohannis va fi prezent la al treilea Summit al Uniunii Europene și Comunitații Statelor Latino-Americane…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca Gabriela Firea s-a retras „voluntar” pentru ca nu are nicio legatura cu scandalul azilelor groazei, in calitate de ministru. Premierul a repetat, joi, de doua ori, la anunțul demisiei lui Marius Budai, ministrul Muncii, ca este „o demisie fireasca”. In ședința…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, ii apara pe soții Firea-Pandele in scandalul azilelor groazei, dar și pe Marius Budai, ministrul Muncii, precizand ca aceștia nu trebuie sa iși dea demisia. Despre primarul din Voluntari, acesta a spus ca este un om care face mult bine.