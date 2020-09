Iohannis a dat „liber” la semnătura electronică, acesta poate fi recunoscută Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, o noua lege care da dreptul de semnatura electronica. Semnatura persoanei fizice trebuie data personal in fata avocatului si va fi folosita in intreaga activitate a comerciantului persoana fizica, respectiv a reprezentantului asociatiei familiale. De asemenea, certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice poate fi solicitat si prin avocatul persoanei fizice respective, potrivit legii. Legea privind modificarea si completarea unor acte normative care prevede introducerea avocatilor in procesul de certificare a inscrisurilor in materia comerciala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

