Klaus Iohannis a ieșit la declarații și a vorbit despre Romania post-pandemica și despre Planul National de Redresare si Rezilienta, pe care l-a numit "ambițios". Totodata, președintele a dat de ințeles ca vrea solidaritate la nivelul tuturor forțelor politice, care sa "susțina cu toate forțele acest efort național". Mesajul președintelui vine la cateva zile, practic, […]