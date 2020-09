IOHANNIS a comentat scorul scos de PSD la locale Președintele Klaus Iohannis considera ca PSD are inca o baza electorala foarte puternica și chiar daca la aceste alegeri locale s-a echilibrat lupta cu PNL, in viitor schimbarile se vor produce greu. ”Schimbarile in politica, in administrația locala nu se produc foarte rapid. Cu siguranța oamenii au observat in alte localitați ca exista altenative viabile și au votat altenativa. PSD, cu toate apucaturile lui, cu toata abordarea toxica din Parlament, are un numar important de votanți. Daca eu sau PNL criticam PSD-ul, asta nu inseamna ca am criticat electoratul PSD. Nu exista alegator bun sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis considera ca PSD are inca o baza electorala foarte puternica și chiar daca la aceste alegeri locale s-a echilibrat lupta cu PNL, in viitor schimbarile se vor produce greu.”Schimbarile in politica, in administrația locala nu se produc foarte rapid. Cu siguranța oamenii…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat PSD, miercuri, la Palatul Cotroceni, in mesajul de indemn la vot pentru alegerile locale de duminica.„Ma bucur sa constat ca in ciuda conditiilor mai dificile, campania electorala a fost activa. Am remarcat proiecte electorale bune si salut efortul candidatilor.…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut o declaratie de presa miercuri dupa amiaza, cu privire la organizarea alegerilor locale pentru administratiile publice legale."Unii competitori recurg la tacticile lor retrograde. sunt politicieni care inca mai cred ca oamenii pot fi mintiti, in timp ce banii sunt…

- Omagiu adus alegerilor locale Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au inaugurat marți - 15.09.2020 linia de metrou M5 Eroilor – Drumul Taberei. Darea acestei magistrale in folosința - acarei construcție a durat 9 ani - a tot fost amanata din diferite motive. Nici acum lucrarile nu…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat, sambata, ca la alegerile locale PNL va obtine "un scor istoric" si pentru prima data in istoria postdecembrista, Moldova "nu va mai fi dominata de rosu", informeaza Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca momentan se lucreaza la un scenariu prin care autoritatile locale vor achizitiona tablete pentru copiii care au nevoie de ele si se vor face decontarile de la Guvern, iar daca acest scenariu nu functioneaza, vor fi gasite "metode alternative de achizitie…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca alegerile locale pot fi organizate in siguranța in aceasta toamna. Șeful statului a subliniat ca data de 27 septembrie, stabilita pentru desfașurarea alegerilor, a fost decisa de Parlament, nu de PNL. "Citește și: SURSE JUDICIARE Șeful Poliției Romane…

- Președintele Klaus Iohannis a atenționat PSD ca va fi vinovat pentru toți romanii care se imbolnavesc de coronavirus,dar și pentru cei care mor de boala, daca nu voteaza legea carantinarii.Citește și: Viorel Catarama vine cu DATE OFICIALE: Informațiile despre morții de coronavirus sperie populația…