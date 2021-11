Cine chiar crede in ”autismul politic” afișat de Klaus Iohannis de fiecare data atunci cand este inghesuit in corzile ringului public se inșeala amarnic. Fie și pentru simplul fapt ca, daca nu ar fi fost uns cu toate alifiile politice, Iohannis nu ar fi rezistat atata amar de vreme in fruntea Sibiului, intr-o perioada a […] The post Iohannis a cerut pensie din Kosovo! first appeared on Ziarul National .