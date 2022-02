Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis: Masurile luate de NATO, un raspuns strict defensiv Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Dupa ședința CSAT de astazi în care a fost analizata criza de securitate creata de Rusia la granița cu Ucraina, președintele Klaus Iohannis susține ca nu este gazul…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru miercuri, 26 ianuarie 2022, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi a sedintei fiind incluse subiecte referitoare la situatia de securitate in Zona Extinsa a Marii Negre si pe Flancul Estic al NATO.…

- Retragerea trupelor și a echipamentelor NATO din România și Bulgaria se numara printre garanțiile de securitate pe care Rusia le cere Occidentului, a transmis vineri ministerul rus de externe citat de Reuters, înaintea rundei de negocieri la nivel înalt SUA-Rusia care are loc la Geneva.…

- Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni, vineri, cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situatia de securitate de pe Flancul Estic, potrivit Administratiei Prezidentiale. Discuțiile au loc în contextul tensiunilor tot mai mari privind o posibila invadare a Ucrainei de catre…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca problematica de securitate va fi prioritara in aceasta perioada, astfel ca Romania dorește creșterea prezenței militarilor americani in țara noastra. Șeful statului a facut aceste declarații la reuniunea anuala cu ambasadorii acreditați la București,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca un obiectiv important de securitate pentru Romania este creșterea prezenței militare americane. In discursul sau in fața ambasadorilor straini acreditați la București, șeful statului a mai spus ca Romania vrea și consolidarea prezenței NATO in regiunea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, vineri, la reuniunea extraordinara a sefilor diplomatiilor din statele NATO, desfasurata in sistem videoconferinta, dezbaterile vizand situatia de securitate din Vecinatatea Estica si de la Marea Neagra generata de desfasurarea masiva a trupelor…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri ca Rusia „nu are niciun drept de veto” in cazul in care se va decide ca Ucraina sa devina parte a NATO, relateaza agentia de presa EFE si publicatia Ukrainska Pravda.