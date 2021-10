Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va convoca partidele la consultari luni , de la ora 12.00. Primul partid care va ajunge la Palatul Cotroceni este PNL, urmat de PSD și USR. „Acest guvern a cazut victima unor orgolii politicianiste care nu au in spate nicio gandire pentru Romania”, a transmis…

- „In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) și ale art. 103 alin. (1) din Constituția Romaniei, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului…

- In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) și ale art. 103 alin. (1) din Constituția Romaniei, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului…

- Motiunea de cenzura depusa de Partidul Social Democrat si sustinuta de Uniunea Salvati Romania si de Alianta pentru Unirea Romanilor a fost adoptata marti. Guvernul condus de Florin Citu a fost astfel demis, dupa mai putin de 11 luni de la investire, mai exact dupa 278 de zile, si la o luna de la retragerea…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a anunțat ca va vota prima moțiune de cenzura care intra in dezbaterea Parlamentului impotriva guvernului ilegitim PNL-UDMR. „Guvernul Cițu trebuie sa plece cat mai curand de la conducerea țarii. Este lipsit de legitimitate și acționeaza in total dispreț fața de…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) invita sindicatele din sistemul public la consultari, la Palatul Parlamentului, sustinand ca "oficiali guvernamentali au intetit amenintarile si intimidarile la adresa personalului bugetar" care nu doreste sa se vaccineze. "Guvernul Citu are apucaturi dictatoriale…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, marti, ca valoarea subventiilor virate in contul fiecarui partid politic in luna august se ridica la suma de 8.702.599,55 lei. Partidul Social Democrat a primit suma de 3.350.675,59 de lei, Partidul National Liberal - 2.840.529,22 de lei, Uniunea Salvati…

- Peste 90 de milioane de lei au fost virate de AEP in conturile partidelor, in primul semestru al acestui an. Cele mai multe fonduri au fost consumate pe cheltuieli pentru presa și propaganda. AUR a cheltuit doar 43 de lei din cele peste 7 milioane, pe comisioane bancare. PSD a primit 35,44 milioane…