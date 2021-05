Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține joi o declarație de presa, la finalul unei ședințe cu premierul și mai mulți miniștri in care s-a discutat despre masurile de relaxare de la 1 iunie. Cele mai importante declarații ale președintelui Klaus Iohannis: Am discutat azi despre pandemie, campania de vaccinare…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, considera ca Romania va atinge imunitatea de grup in toamna, iar atunci se poate renunta la masca in locurile publice, informeaza Agerpres.Pentru a atinge tinta de obtinere a imunitatii de grup, Alexandru Rafila…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este…

- Grupuri de oameni s-au strans astazi, 29 martie 2021, in fața Prefecturii din Alba Iulia, pentru a protesta impotriva masurilor anti-COVID impuse de Guvern. George Simion, liderul partidului AUR, si-a chemat sustinatorii sa participe, luni, la proteste fata de restrictiile impuse de autoritati pentru…

- Premierul Florin Cițu a precizat, luni, pe Facebook, ca, a solicitat reprezentanților guvernului in teritoriu sa ia toate masurile care se impun pentru respectarea regulilor sanitare. Premierul a explicat ca nu dorește instituirea de noi restricții la nivel național, pentru a nu afecta și mai mult activitațile…

- Oamenii vor putea renunța la masca de protecție in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunizare colectiva, a anunțat Valeriu Gheorghița, duminica seara, la Antena 3. „In momentul in care vom ajunge la acel prag de imunizare colectiva si in momentul in care nu constatam emergenta unor…

- Potrivit premierului, Florin Cițu, lucurile funcționeaza din ce in ce mai bine, urmand ca Romania sa primeasca in luna martie peste doua milioane de doze de vaccin. Totodata, șeful executivului a precizat ca Romania se afla in acest moment pe locul trei la nivelul Uniunii Europene, in ceea ce privește…