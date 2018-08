Ioana Uricaru, cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Sarajevo

Stiri pe aceeasi tema

- "Lemonade", in regia Ioanei Uricaru, primul film romanesc turnat in America de Nord, si care va rula din 26 octombrie in cinematografe, este prezentat luni in competitie la Festivalul de la Sarajevo, scrie News.ro. Regizoarea Ioana Uricaru si actritele Malina Manovici ("Bacalaureat",…

- Festivalul de Film de la Sarajevo, cel mai mare eveniment cinematografic din Balcani, se deschide vineri cu cea de-a 24-a editie, in care vor fi prezentate 266 de filme din 56 de tari si al carui juriu va fi prezidat de regizorul iranian Asghar Farhadi, castigator a doua premii Oscar, relateaza EFE.…

- Cea de-a 24-a editie a Festivalului de Film de la Sarajevo, care se va desfasura in perioada 10-17 august, prezinta sapte productii cinematografice romanesti in cadrul sectiunilor de competitie, informeaza Institutul Cultural Roman pe site-ul sau. Filmele Luna de miere (regia Ioana Uricaru - premiera…

- „Licu, o poveste romaneasca”, de Ana Dumitrescu, care a intrat in cursa pentru o nominalizare la Oscar, la categoria „Cel mai bun documentar”, dupa ce a castigat trofeul Golden Dove la Dok Leipzig 2017, va participa in selectia festivalului MakeDox din Macedonia. Cea de-a noua editie a Creative Documentary…

- „Dragoste 1: Caine”, de Florin Serban, „Un print si jumatate”, de Ana Lungu, si „Lemonade”, de Ioana Uricaru,sunt cele trei filme selectate in competitia Festivalului de Film de la Sarajevo, primele doua fiind prezentate in premiera mondiala.

- Filmele "Dragoste 1. Caine", de Florin Șerban, "Un prinț și jumatate", de Ana Lungu, și "Lemonade", de Ioana Uricaru, au fost incluse in competiția de lungmetraje de la ediția de anul acesta a Festivalului de la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, potrivit site-ului evenimentului (Mediafax).Anul…

- Claudia Ion, directorul de Vanzari Antena Group, face parte din juriul Festivalului EFFIE Awards 2018, competitie ce premiaza cele mai eficiente campanii de publicitate, din juriul careia fac parte peste 100 de specialisti in comunicare, reprezentanti ai clientilor, ai agentiilor de publicitate, de…

- Cineastul iranian Asghar Farhadi, dublu premiat cu Oscar, va fi presedintele juriului editiei de anul acesta a Festivalului de Film de la Sarajevo, care va avea loc in perioada 10 - 17 august, scrie news.ro.Cel mai recent lungmetraj al sau, „Todos lo Saben”, cu Penelope Cruz, Javier Bardem…