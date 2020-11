Ioana Stanciulescu (CS Farul) s-a impus la Campionatele Nationale de gimnastica artistica feminina de la Ploiesti

Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta Larisa Iordache a revenit în activitate dupa trei ani de pauza, la Campionatele Nationale de la Ploiesti, unde a concurat în afara competitiei la patru aparate.Accidentari, operatii, recuperare îndelungata, dar si o recenta testare pozitiva la Covid-19 au marcat ultimii…

- CS Farul Constanta a castigat, vineri, titlurile pe echipe si la individual, la Campionatele Europene de gimnastica artistica feminina, gazduite de Sala Olimpia din Ploiesti. In intrecerea pe echipe, CS Farul (Maria Holbura, Silviana Sfiringu, Ioana Stanciulescu) a fost urmata in clasament…

- Andrei Groza, campionul absolut al Romaniei, si Robert Pasca au dominat finalele pe parate de sambata, din cadrul Campionatul National Individual masculin de gimnastica artistica, gazduit de Sala Olimpia din Ploiesti. Groza a obtinut o medalie de aur (inele) si trei de argint (cal cu manere, paralele…

- Andrei Groza (CS Dinamo Bucuresti) a castigat, vineri, titlul de campion national absolut al Romaniei la gimnastica artistica, in urma intrecerilor masculine desfasurate in Sala Olimpia din Ploiesti. Groza a ocupat primul loc in clasamentul la individual compus, cu 78,55 puncte, potrivit…

- Campionatele Nationale individuale de gimnastica artistica masculina se desfasoara intre 12-14 noiembrie, la Ploiesti, fara spectatori. Printre participanti se numara si componentii lotului olimpic, dintre care si Marian Dragulescu, multiplul campion care va implini 40 de ani in luna decembrie. „Intr-o…

- Triplul campion olimpic japonez Kohei Uchimura a fost testat pozitiv la COVID-19 cu zece zile inaintea unui concurs international de gimnastica artistica programat ca test pentru Tokyo inaintea Jocurilor Olimpice care vor fi gazduite de capitala nipona anul viitor, au anuntat organizatorii, joi,…

- Forul european de gimnastica (UEG) a anuntat, luni, in urma sedintei online a Comitetului Executiv ca a cerut federatiei internationale de profil sa informeze CIO privind imposibilitea organizarii calificarilor olimpice continentale la disciplina artistica, din cauza pericolului pandemic. De asemenea,…

- Echipa FC Farul Constanta a castigat a doua partida consecutiv, impunandu se sambata, pe teren propriu, cu 1 0, in fata celor de la Aerostar Bacau, in etapa a 2 a a Ligii a 2 a.Cu moralul ridicat dupa succesul din debutul sezonul, de la Ploiesti, alb albastrii au presat inca din startul partidei, dar…