- Ioana Simion l-a iertat din nou pe Ilie Nastase și a renunțat la divorț. Soția fostului mare jucator de tenis a facut primele declarații despre alegerea pe care a facut-o, avand in vedere ca in urma cu un an a avut loc o situație trasa la indigo. In urma cu 5 luni, Ioana Simion anunța divorțul de Ilie…

- Ioana Simion a retras cererea de divorț și a decis sa ii mai acorde inca o șansa lui Ilie Nastase. Este pentru a doua oara cand soția fostului jucator de tenis ia aceasta hotarare, o situație similara a avut loc in urma cu un an.Și de aceasta data, Ioana Simion a renunțat la divorțul de Ilie Nastase,…

- Viorel Lis a a facut primele declarații in lacrimi, la TV, despre starea lui de sanatate dupa ce pe 6 martie a facut preinfarct. A fost operat de urgența la Spitalul Floreasca din București, i s-a montat un stent la inima, iar la o saptamana a fost externat. In dimineața zilei de 6 martie, Viorel Lis…

- Dupa ce i-a dat mai multe șanse in iubire, Ioana Simion a decis sa puna din nou punct mariajului cu Ilie Nastase. Vedeta și fostul tenismen s-au desparțit, dupa evenimentul in care aceasta a fost agresata intr-un restaurant. Ea susține ca nu a fost aparata de soțul ei.

- Un nou scandal la Eurovision! Diana Bocșa a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars dupa ce piesa cu care a aparut in semifinala a starnit un val de reacții. Iata ce a marturisit cantareața!

- In aceeași zi in care Daniel Onoriu s-a trezit din coma , pilotul de raliuri a fost vizitat la spital de soție, de Isabela Onoriu, și de fiica lor. Partenera de viața a acestuia a facut primele declarații despre starea acestuia, dupa cele 55 de zile de coma. Isabela Onoriu a dezvaluit pentru emisiunea…

- Sheila, soția lui Bogdan Ionescu, face primele declarații la Antena Stars, dupa ce in urma cu doar cateva zile a devenit mamica. Vedeta e foarte fericita și spune ca are tot timpul sprijinul soțului ei.

- Ioana Simion a lasat deoparte toate supararile și l-a iertat pe Ilie Nastase, dupa ce in urma cu cateva saptamani depusese actele de divorț. Cei doi vor avea parte de un Revelion de vis la o vila superba in Bucovina. In urma cu puțin timp, Ioana Simion depusese din nou actele de divorț, insa se pare…