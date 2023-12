Stiri pe aceeasi tema

- Ioana și Marius au decis sa se casatoreasca la finalul competiției Miresa - Iubire Infinit. Cei doi concurenți și-au jurat iubire veșnica, iși doresc sa fie familie fericita și sa devina parinți.

- In finala de astazi de la Mireasa - Iubire infinita, cele cinci cupluri au facut marele pas și s-au casatorit civil. Doar unul a fost desemnat caștigatorul sezonului 8, mai exact este cel format din Ioana și Marius.

- Ioana și Marius și iși fac planuri foarte mari de viitor. In cadrul unei intalniri romantice, cei doi și-au facut mai multe declarații de dragoste, iar concurentul a facut o dezvaluire neașteptata. Acesta iși dorește sa aiba copii cu Ioana, iar amandoi sunt nerbadatori sa devina parinți.

- Relația dintre Ioana și Marius evolueaza din ce in ce mai mult. Concurenta a fost ceruta in casatorie de iubitul ei și sunt mai pregatiți ca niciodata sa faca pasul cel mare in finala. pana atunci, Ioana vrea sa stabileasca clar cateva reguli, de care spera ca Marius sa țina cont. Iata ce i-a impus…

- Marius și Ioana formeaza al cincilea cuplu logodit din sezonul 8 Mireasa. Cei doi au lipsit in prima parte a galei de pe 8 decembrie, iar cand au revenit fata le-a aratat tuturor inelul de logodna.

- In pauza publicitara din ediția Mireasa de pe 1 decembrie 2023, Ioana și Marius au avut o discuție tensionata la scurt timp de la nominalizarea pe care au facut pentru cel mai slab și cel mai puternic cuplu din casa show-ului matrimonial, sezonul 8.

- Gabriela de la Mireasa sezonul 6 a nascut in urma cu cateva saptamani. Aceasta a postat pe Instagram o fotografie cu nou nascutul, care este in caruț. Chipul nu i se vede, semn ca fosta soție a lui Valentin nu vrea sa-l expuna pe cel mic.

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa. Foștii concurenți au aniversat doi ani de relație ieri și nu au ezitat sa impartașeasca cateva imagini cu fanii din acest moment special. Cum s-au afișat cei doi.