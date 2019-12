Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase și Ioana par sa fi depașit problemele din casnicie. Cei doi au venit impreuna, luni seara, la un eveniment și s-au comportat ca la inceputuri, cand totul era lapte și miere. Mai mult, se pare ca nunta este in carți pentru vara viitoare.Daca, de obicei, se consulta in ceea ce privește vestimentația…

- In ajun de sarbatori, Ilie Nastase si sotia sa Ioana au oferit un interviu in premiera, la Star Matinal! Cei doi au planuri marețe in urmatoarea perioada și au lamurit și zvonurile potrivit carora ar fi la un pas de divorț.

- 13 cupluri din municipiul Campina au raspuns invitației Primariei și Consiliului Local de a participa la Balul "Nunta de aur" 2019, eveniment dedicat familiilor care aniverseaza 50 de ani de casnicie. Sunt oameni care au ales sa traiasca o frumoasa poveste de dragoste pe drumul vieții in doi, cupluri…

- Ilie Nastase și Ioana s-au impacat, dupa ce in urma cu doar cateva saptamani, bruneta și-a luat hainele și s–a mutat din casa fostului tenismen. Acesta nu a stat cu mainile in san și a facut orice ca sa iși recucereasca soția. Ilie Nastase a facut primii pași și a scos-o pe Ioana pe la […] Post-ul Cum…

- A fost ceruta in casatorie, iar acum se pregateste sa faca urmatorul pas! Simona Halep (28 de ani), locul 5 WTA, a vorbit deschis despre momentul in care isi va uni destinele de cele ale lui Toni Iuruc, iubitul sau.

- Astazi, fiica cea mare a lui Gigi Becali se casatorește. Teodora și Mihai se pregatesc sa spuna „Da”, iar invitații sosesc unul cate unul. Gabriela Firea a sosit și ea la fericitul eveniment și e gata sa le fie alaturi tinerilor

- Incredibil, dar adevarat! Desi duce o viata de huzur alaturi de Ilie Nastase, Ioana, sotia fostului mare tenismen roman pare ca s-a pus pe facut economie. Nevasta lui „Nasty” isi intretine viciul cu cheltuieli reduse.

- In urma cu cateva zile, trebuia sa aiba loc nunta Biancai Dragusanu si a lui Alex Bodi. Sau cel putin, asa scria presa mondena. Ei bine, cei doi au dat cartile pe fata si au marturisit ca nici nu s-a pus problema de asa ceva, dat fiind faptul ca nu au avut timp nici macar sa se apuce de organizare.…