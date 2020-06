Stiri pe aceeasi tema

- Doua casatorii, una civila, una religioasa si o nunta amanata. Pentru cei doi, pandemia a fost cu noroc, pasind din ea pe un drum pe care si-l doresc a fi pe vecie. Ilie Nastase si Ioana Nastase au dezvaluit detalii despre casatoria lor, dar si despre planurile de viitor: o ceremonie pe vapor, in Turcia.

- Doua casatorii, una civila, una religioasa si o nunta amanata. Pentru cei doi, pandemia a fost cu noroc, pasind din ea pe un drum pe care si-l doresc a fi pe vecie. Ilie Nastase si Ioana Nastase au dezvaluit detalii despre casatoria lor, dar si despre planurile de viitor: o ceremonie pe vapor, in Turcia.

- Ioana și Ilie Nastase au facut primele declarații de dupa nunta,care a surprins intregul showbiz. Intr-un interviu pentru Antena Stars, proaspeții miri au vorbit despre cum au ajuns de la divorț, la nunta, dar și despre planuriile de viitor.

- Ilie Nastase (74 de ani) s-a insurat a cincea oara. Marele eveniment a avut loc sambata, 6 iunie, la o manastire din Techirghiol, iar petrecerea ce-a urmat s-a desfașurat la un restaurant de fițe pe plaja nașului Ciprian Marica. Mirele s-a imbracat in uniforma de general, iar aleasa lui a fost distinsa.…

- Viața amoroasa a celui mai cunoscut tenismen din Romania dar și din lume a fost una plina de suișuri și coborașuri in ultimii ani. Ilie Nastase a divorțat de Amalia Nastase, apoi s-a insurat cu Brigitte, de care a divorțat cu scandal, dupa care a inceput o alta relație cu Ioana Nastase. Nici de data...…

- Incepand de vineri dimineața, Romania a ieșit din starea de urgența, iar cetațenii pot parasi locuințele fara a mai avea la ei declarație pe proprie raspundere.Totuși, va fi nevoie de declarații pentru a parasi localitațile sau zonele metropolitane.Astfel, clujenii pot circula liber in Cluj-Napoca și…

- Ilie Nastase divorteaza a cincea oara! Ce sotii a avut pana acum! Ilie Nastase demonstreaza inca o data ca viata bate filmul. Povestile lui de dragoste ar putea cu usurinta sa reprezinte sursa de inspiratie pentru un film. Daca in urma cu un an ajungea in fata Starii Civile, s-ar parea ca fostul tenismen…

- Georgiana Apostu, o stewardesa Ryanair, critica public decizia rromilor de a reveni acasa.Aceasta povestește pe Facebook umilințele la care sunyt supuși membrii echipajelor aviatice de catre romanii care revin in țara.„Acum fix 4 ani am plecat in viața asta de insoțitor de zbor. Departe de…