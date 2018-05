Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor in Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, a anuntat luni ca s-a inscris in foramtiunea Pro Romania. Petrescu sustine ca s-a alaturat unei echipe politice de profesionisti, iar masurile pe care le-a luat in mandatul sau de ministru al Finantelor au efecte si astazi. “Am…

- Victor Ponta are motive de bucurie. Formatiunea sa politica l-a cooptat si pe fostul ministru al Comunicatiilor din Guvernul Grindeanu, Augustin Jianu. Acesta a facut anuntul intrarii in Pro Romania, vineri seara, pe Facebook. In acelasi timp, acesta a lansat un atac dur la...

- Augustin Jianu, fostul ministru al Comunicatiilor, a anuntat pe Facebook ca demisioneaza din PSD si se alatura partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta, catalogand formatiunea din care a facut parte un partid de mafioti, iar tandemul Dragnea Dancila cea mai mare catastrofa a istoriei recente,…

- Anunt apocaliptic al unui fost ministru de Finante. Romania are parte de un deficit record de 5,5 miliarde de lei in acest inceput de an, iar aceasta trage un semnal de alarma. In direct la Romania TV, fostul ministru din Guvernul lui Victor Ponta, Ioana Petrescu, spune ca Romania poate avea mari…

- Ponta: Dragnea l-a sunat pe Maior si i-a promis ca daca il sprijina va face tot ce vrea SRI Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la acel moment sef al SRI. Reactia, dupa ce Dragnea a declarat…

- Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe in Guvernul Ponta, a reacționat la declarația facuta de Dragnea, conform careia este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania. Petrescu susține ca este de acord ca avem o problema cu unii romani care defaimeaza țara in afara, insa totodata…