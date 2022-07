Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Radu Valcan a oferit detalii neștiute despre casnicia cu Adela Popescu. Ce a marturisit prezentatorul TV despre partenera lui de viața, dar și cum se descurca cei doi atunci cand vine vorba de creșterea copiilor.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Silvana Riciu a marturisit din ce motiv s-a ingrașat peste 20 de kilograme. Ce a dezvaluit artista, dar și cat de greu i-a fost sa mai slabeasca. Interpreta a spus tot adevarul.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mona Dansatoarea a marturisit ca s-a desparțit de iubit. Din ce motiv i-a mai dat bruneta o șansa fostului partener, dupa ce ar fi fost batuta și sechestrata. Vedeta ar fi reușit sa scape cu greu prima oara, iar acum a dezvaluit de ce a decis sa mearga pe un drum…

- Bucurie mare in familia Ioanei Nastase! Vedeta a fost soacra mare, asta dupa ce fiul ei s-a casatorit pe data de 1 iulie. Ioana Nastase a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre marele eveniment. Iata cum a decurs totul!

- Scandalul dintre Oana Zavoranu și medicul Bogdan Ioan Furtuna continua! Ce a marturisit acesta despre vedeta care l-ar fi șantajat, in exclusivitate pentru Antena Stars. A facut declarații șocante, dupa ce bruneta a fost trimisa in judecata.

- In urma cu mai mult timp, Roxana a facut o postare pe Facebook in care i-a anunțat pe toți constanțenii ca nu ar mai trebui sa treaca pe la pizzeria lui Cristian, deoarece barbatul ar folosi carne de caine in preparatele pe care le servește. Iata și prima reacție a femeii in acest scandal!

- Aflata chiar langa actualul ei soț, Brigitte Pastrama a facut declarații șocante, care sugereaza ca are indoieli in privința casniciei lor. Intrebata daca Florin Pastrama este barbatul vieții ei, vedeta a oferit un raspuns care l-a pus intr-o situație cel puțin inconfortabila pe partenerul ei, care…