- Viorica Dancila (56 de ani), prim-ministru al Romaniei intre ianuarie 2018 și noiembrie 2019 și fost președinte al PSD, a vorbit despre criza coronavirus cu care se confrunta țara noastra. Zilele trecute, Viorica Dancila și Ludovic Orban, actualul prim-ministru, au fost implicați intr-un „meci de ping-pong”…

- Fiecare țara reacționeaza diferit la explozia numarului celor infectați de coronavirus. Bulgarii, de exemplu, se pare ca au luat o pagina din ”manualul” chinezilor. La momentul redactarii acestui material, in Bulgaria erau inregistrate 359 de cazuri de coronavirus, dintre care doar 8 s-au reflectat…

- Pandemia de coronavirus a afectat populatia intregii planete. Oamenii stau in casa, iar in tot acest timp nivelul concentratiilor de dioxid de azot, a scazut semnificativ. Imaginile au fost surprinse cu ajutorul satelitului Copernicus Sentinel, ce apartine Agentiei Spatiale Europene (ASE).

- Infracțiunile au crescut ingrijorator de la declanșarea pandemiei cu coronavirus intrucat infractorii si gruparile de crima organizata isi adapteaza rapid metodele la noua conjunctura, atrage atentia...

Sunt șocat și indignat, in același timp. Pot ințelege ca ne aflam intr-o situație delicata, in plina pandemie. Pot ințelege ca trebuie luate masuri urgente, dure, restrictive in ceea ce privește...

- Premierul norvegian Erna Solberg le-a spus luni copiilor norvegieni ca este OK sa fie speriati in aceste "zile speciale" ale pandemiei de coronavirus, transmite luni Reuters potrivit Agerpres. Tara nordica a invocat starea de urgenta pentru a inchide o paleta larga de institutii publice si private,…

- Romania este afectata de pandemia de coronavirus care a cuprins intreaga lume, fiind decretata stare de urgența de președintele Klaus Iohannis. Romanii sunt nevoiți sa stea cat mai mult in case, sa evite locurile publice și adunarile cu peste 50 de persoane pentru a fi in siguranța și pentru ca virusul…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…