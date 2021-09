Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila a declarat luni ca cel mai mare regret pe care il are este legat de nefinalizarea proiectelor incepute. In acelasi timp, principala satisfactie sunt actele normative care au reglementat piata medicamentelor deficitare.

- Sistemul sanitar are nevoie urgenta de finanțare, mai multe programe avand de suferit, a transmis marți fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila. „Situatia fondurilor pentru actiuni prioritare inca nu este dramatica, dramatica este situatia fondurilor pentru programele nationale de sanatate, aici…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, afirma ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL. El considera ca este "prematur" ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna "asa ceva". Presedintele…

- „Am avut mai multe ipoteze de lucru. Testarea sa fie facuta in unitatea sanitara, iar costurile sa fie suportare din fondul de sporuri al personalului medical care nu e vaccinat. E in propunere, dar trebuie sa fie avizat și de alte ministere”, a spus ministrul Sanatații, Ioana Mihaila.

- Ultimele declarații publice ale președintelui Klaus Iohannis au reușit sa-i lase in ofsaid pe cei din USR-PLUS. Pe scurt, mesajul a fost: mai ușor cu impunerea vaccinarii! Și asta in timp ce ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, amenința medicii nevaccinați cu plata testelor, iar Dan Barna tocmai ce se…

- Sindicatul Promedica, USMR Alianta Medicilor si Federatia Hipocrat solicita ministrului Sanatatii, Ioana Mihaila, sa revina asupra deciziei ca personalul medical nevaccinat sa fie testat periodic de COVID-19 si sa plateasca acest test si doreste ca aceste costuri sa fie suportate de catre angajator.…

- Deputatul Nelu Tataru, fost ministru al Sanatații, a fost reales, vineri, in functia de presedinte al Filialei Teritoriale PNL Vaslui, in cadrul Comitetului de Coordonare Judetean. Nelu Tataru a fost reconfirmat in funcția de președinte al Filialei Teritoriale PNL Vaslui Sustinut de premierul Florin…

- Fostul ministru britanic al Finanțelor Sajid Javid îl va înlocui pe Matt Hancock care și-a dat demisia din funcția de ministru al Sanatații, a anunțat sâmbata Downing Street, relateaza Reuters și AFP. Sajid Javid, în vârsta de 51 de ani, fost ministru de finanțe al…