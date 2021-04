Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat joi, cu privire la situatia de la ATI, ca problema nu este legata doar de numarul de paturi, ci si de echipele de medici si asistente medicale "pregatite sa...

- Ministrul Sanatatii a transmis vineri, in cadrul unei videoconferinte, ca, in prezent, situatia medicala in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 este una ”destul de critica” si nu sunt motive care sa arate ca lucrurile vor deveni ”mai usoare” in perioada imediat urmatoare, potrivit Agerpres .…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a transmis, joi seara, dupa ședința de Guvern, un mesaj pentru cei care-l contesta tot mai mult in ultima perioada. "Aș vrea sa transmit un mesaj. Cred ca toata lumea este obosita, aș incepe cu personalul sanitar, elevii, profesorii, patronii de restaurante.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, marți, ca același numar de paturi din secțiile ATI ale spitalelor din Romania se regasesc acum fața de inceputul anului, cand, potrivit premierului Florin Cițu, ar fi fost mai multe disponibile. Voiculescu a precizat ca au fost suplimentate cele 1.400…

- Directorul de ingrijiri și medicul șef ATI de la Spitalul Județean de Urgența Sibiu au primit amenzi de 12.000 de lei, dupa ce un fost angajat a dezvaluit ca pacienții au fost legați de pat. Prefectura Sibiu a anunțat, luni, ca imediat dupa apariția informațiilor legate de pacienții secției ATI – COVID,…

- Reprezentantii administratiei si sistemului de Sanatate timisean cauta solutii pentru organizarea de noi paturi ATI in judet pentru bolnavii infectati cu SARS-CoV-2, principalul impediment fiind ca spitalele orasenesti nu pot asigura oxigen la presiune mare, decat prin concentratoare, care au presiune…

- Primarul Chisinaului, Ion Ceban, spune ca municipalitatea cauta solutii umane pentru a rezolva problema cainilor fara adapost din oras. Edilul se plange ca din lipsa de medici veterinari, procesul sterilizarii bate pasul pe loc. Problema cainilor fara adapost a revenit in actualitate dupa ce zilele…

- Spitalul modular Pipera a fost inchis in urma deciziei conducerii Spitalului Victor Babeș și nu sunt probleme in privința locurilor pentru pacienții COVID in Capitala, a spus Vlad Voiculescu. Despre caldura din spitale, spune ca a discutat cu Nicușor Dan, dar nu poate rezolva „totul prin magie”.…