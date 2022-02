Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, s-a revoltat in privința masurilor luate in spitale și a explicat, dupa afirmatiile actualului ministru Alexandru Rafila referitoare la PNRR si consultanta de 25 de milioane de euro, unde au fost imparțiți toți banii. Astfel, 5 milioane sunt cheltuielile…

- „Pe MonitorPNRR avem vesti bune pentru romani si mai putin bune pentru PSD. Vestea buna pentru romani este ca expertii de la Comisie se asteapta ca acordul operational al Romaniei sa fie adoptat in luna martie a acestui an. Romania poate, procedural, trimite o noua cere de plata din PNRR dupa semnarea…

- Peste 207 milioane de euro vor fi investite in dezvoltarea regiunilor de pe cele doua parti ale frontierei dintre Bulgaria si Romania in perioada 2021-2027, in cadrul programului Interreg VI-A dintre cele doua tari, a anunțat ministrul adjunct al Dezvoltarii Regionale din Bulgaria, Deliana Ivanova.…

- Profesorul de boli infectioase si microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, Cristian Apetrei, ii solicita ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, sa demisioneze. Virusologul a reacționat in urma unor declarații ale ministrului roman despre noile vaccinuri și despre campania de vaccinare din Romania.…

- „Astazi a fost adoptat bugetul consolidat pentru anul 2022! Este un buget care respecta angajamentele facute romanilor! Este instrumentul cheie prin care vom opri prabusirea economiei! 517 miliarde lei sunt cheltuieli pentru romani si companiile ce produc aici, in Romania: pentru puterea de cumparare,…

- ”Aceasta este propunerea noastra. Este un fost parlamentar, mi se pare ca doua mandate, a fost si presedinte de comisie. A fost si la comisia de agricultura”, a spus Ciolacu. Ciolacu a mai spus: ”A contat foarte mult ca este unul dintre fostii parlamentari care nu au mai avut locuri pe listele de parlamentare”.Intrebat…

- Corina Cretu, membru supleant in Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale a Parlamentului European, sustine ca desi directiva salariului minim ar putea fi o povara pentru statele sarace, aceasta poate reduce disparitatile sociale si ca in Romania salariul minim ar fi de circa 3.500…

- Presedintele USR Dacian Ciolos sustine, intr-o postare pe Facebook, ca semnalul dat prin aceasta numire este unul de intoarcere intr-o zona cenusie a justitiei, impotriva recomandarilor UE, informeaza News.ro.Dacian Ciolos le-a cerut presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, Marcel Ciolacu si…