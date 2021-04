Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila susține, miercuri, o prima declarație de presa din poziția de ministru al Sanatații. „Am propus investiții in instrastructura spitaliceasca. (…)Multe proiecte au inceput in mandatul lui Vlad Voiculescu. Le voi continua fara ezitare(…)Suntem inca intr-o criza sanitara, dar am convingerea…

- Un nou episod in telenovela Grupului de lucru din Ministerul Sanatații ce se ocupa de modul de raportare a cazurilor Covid 19: premierul Cițu susține ca nu exista, fostul purtator de cuvant al Guvernului Cioloș publica actul de constituire. Doar ca membrii au plecat, odata cu demiterea ministrului Vlad…

- Emilian Imbri: „Noi pierdem o lupta cu COVID, nu razboiul. Daca ar fi un meci de fotbal impotriva pandemiei, scorul ar fi 3-2 pentru virus. Acum este o relaxare sau o resemnare care i-a cuprins pe oameni. Ar trebui sa facem lucrurile pe care le știm. Trebuie sa evitam sa ne imbolnavim și trebuie sa…

- Anunțul privind demiterea lui Vlad Voiculescu vine la o zi dupa ce Ministerul Sanatatii a modificat modul de calcul al incidenței epidemice, dupa care se instituie carantina zonala. Aparent, Cițu nu știa despre acest ordin semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan sau nu și-a dat acordul pentru…

- Ministrul Sanatații a anunțat ca unele operații ar putea fi amanate pentru ca personalul medical se va concentra in perioada urmatoare pe tratarea pacienților cu Covid-19. Acesta a anunțat ca urgențele non-Covid vor fi preluate și de alte spitale de cronici. Citește și: VIDEO Vlad Voiculescu…

- Semnal de alarma de la Minister. Peste 160 de copii se afla in stare grava dupa ce au fost infectați cu noul coronavirus. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a anuntat duminica, dupa o intalnire cu directorii de spitale pe tema maririi numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva, ca sunt…

- VIDEO| Ministrul Sanatații a decis ELIMINAREA sintagmei spitalelor in covid și non-covid. ”E o alta abordare, dam mai multe drepturi spitalelor” Vlad Voiculescu a anunțat ca s-a decis eliminarea sintagmelor spital covid și spital non covid. Andreea Moldovan a explicat ce se va intampla in perioada urmatoare.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a organizat astazi, 18 februarie 2021, o videoconferinta cu managerii de spitale pe tema reorganizarii circuitelor COVID 19 si non COVID 19 in unitatile sanitare. La videoconferinta au participat si secretarii de stat in Ministerul Sanatatii dr. Andreea Moldovan…