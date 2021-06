"Pentru a scapa de pandemie vaccinarea este cea mai buna si, de fapt, singura dintre solutiile viabile pe termen lung. Implicarea oricaruia dintre noi este deosebit de importata, pentru ca, in acest moment, ce este important este ca acel procent din populatie care are nevoie de un mic impuls pentru a ajunge la vaccinare sa intre in contact cu unul dintre noi, asa incat sa fie convins sa faca acest pas. In paralel cu aceasta campanie de informare, Guvernul, CNC (...)