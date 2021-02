Stiri pe aceeasi tema

- Monica-Emanuela Althamer a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata, joi, in Monitorul Oficial. Premierul a decis, totodata, eliberarea din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului…

- Iulian-Vasile Popescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata joi in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a eliberat-o, la cerere, din functia de secretar general al Comisiei Nationale…

- Noi secretari de stat au fost numiti la Ministerul Sanatatii si la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Potrivit unei decizii a premierului Florin Citu publicate marti in Monitorul Oficial, Andreea-Anamaria Moldovan a fost desemnata secretar de stat la Ministerul Sanatatii.…

- Decretul de desemnare a lui Florin Citu in calitate de candidat la functia de prim-ministru a fost publicat marti in Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Florin Citu sa formeze Guvernul dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu partidele si formatiunile politice…

- Sebastian Ioan Burduja a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, printr-o decizie a prim-ministrului interimar Nicolae Ciuca publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului interimar, Cristina-Daria Buzasu-Enache…

- Un nou secretar de stat a fost numit, luni, la Ministerul Sanatatii, medicul Ciprian Bogdan. Ciprian Bogdan, de profesie medic, a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Ciprian…

