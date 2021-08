Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat, luni seara, ca incidenta la nivel national este in prezent sub unu la mie, insa ritmul de crestere al infectarilor este mai mare decat cel estimat de specialisti in urma cu o luna. In aceste conditii, se fac pregatiri pentru momentul in care incidenta…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, si secretarul de stat in MAI Raed Arafat au analizat, marti si miercuri, in videoconferinte cu sefii directiilor de sanatate publica si cu managerii unitatilor sanitare, masurile organizatorice menite sa eficientizeze capacitatea de raspuns a spitalelor fata de cresterea…

- “Noi am venit cu propuneri pe care le-am inaintat Guvernului, propuneri care au fost discutate cu Comitetul National pentru Coordonarea Activitatilor de Vaccinare (CNCAV). In acest moment, pe langa actiunile pe care le-a pregatit Ministerul Sanatatii legate de oferirea posibilitatii de vaccinare in…

- Ministrul sanatații a amintit ca vaccinarea este cea mai sigura metoda de protecție impotriva unui al patrulea val de COVID-19, spunand ca acest val va fi al nevaccinaților. Ioana Mihaila a declarat in cadrul unei emisiuni la Digi24: „Acest val patru va fi un val al nevaccinaților, aceștia vor fi principalii…

- Noul val de imbolnaviri, preconizat a avea loc din cauza tulpinii delta, mult mai contagioasa decat cele de pana acum, ar putea reintroduce anumite restricții ridicate in prezent, cum ar fi portul maștii in aer liber. Principalele categorii ce ar putea fi vizate de noile restricții ar putea fi persoanele…

- Valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinaților, spune ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ea a explicat ca persoanele vaccinate au un risc mai scazut sa dezvolte forme grave, chiar daca se infecteaza cu COVID-19. Ministrul spune ca in acest moment nu se discuta despre restricții, deoarece incidența cazurilor…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a avut, vineri, o intrevedere cu comisarul european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, Stella Kyriakides, context in care a transmis ca Romania continua eforturile de crestere a numarului de persoane vaccinate anti-COVID, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat marti ca se mentine "un grad inalt de vigilenta" in ceea ce priveste varianta Delta (tulpina indiana) a COVID-19, chiar daca pe termen „extrem de scurt” nu sunt motive de ingrijorare.