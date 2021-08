Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, medicul Ioana Mihaila, a explicat, intr-un interviu acordat News.ro, ca a inaintat Guvernului o serie de propuneri care sa accelereze procesul de vaccinare anti-COVID in Romania. Pe langa vaccinarea oamenilor in ambulatorii sau acasa, de catre medicul de familie, ministrul are in…

- Guvernul a aprobat, in ședința de marți seara, Ordonanța de Urgența privind masurile de punere in aplicare a certificatelor digitale COVID, pentru libera circulație in UE pe durata pandemiei de coronavirus. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat cat timp sunt valabile, cu cat timp inainte de…