- Centre de vaccinare vor putea fi organizate in scolile in care exista cabinete medicale, medici si dotare corespunzatoare, in timp ce restul vor putea solicita vaccinarea cu o caravana mobila sau prin mobilizarea unei echipe de la centrele de vaccinare, a anunțat luni ministrul Sanatații, Ioana Mihaila,…

- Guvernul a adoptat luni o ordonanța de urgența care creeaza cadrul legal pentru ca certificate digitale ale Uniunii Europene sa poata fi folosite și pe teritoriul Romaniei, nu doar pentru calatoriile internaționale, a anunțat ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, intr-un briefing de presa. „S-a introdus…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat joi, 26 august, dupa o intalnire cu ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, și ministrul Educației, Sorin-Mihai Cimpeanu, ca școlile se vor deschide pe 13 septembrie, cu prezența fizica a tuturor elevilor. Se vor respecta masurile de protecție ...

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța deschiderea școlilor cu acțiuni minime in puncte esențiale. Cu mai puțin de trei saptamani inainte de debutul noului an școlar, ministrul Sanatații, Ioana Mihaila și ministrul Educației Sorin Cimpeanu au prezentat, intr-o conferința de presa, o serie de propuneri…

- Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca Institutul National de Sanatate Publica „preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, anunta ca daca incidenta cazurilor de COVID-19 va creste peste anumite limite, institutia pe care o conduce va propune testarea periodica a personalului medical si medico-sanitar nevaccinat, costurile urmand sa fie suportate de cei testati, potrivit g4media.ro. „Vom…

- Gabriel-Valer Zetea, deputat PSD: ”Avocatul Poporului trebuie sa intervina in disputa dintre ministrul Sanatații și medicii nevaccinați, care vor fi obligați sa suporte contravaloarea testelor COVID-19” Deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea a inaintat o petiție Avocatului Poporului, cerandu-i sa intervina…

- Pacienții nevaccinați impotriva COVID-19 au dreptul sa ceara testarea gratuita la internarea in spital, a anunțat ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, intr-o conferința de presa, susținuta joi. „Este dreptul pacientului sa ceara testarea gratuita atunci cand se interneaza in spital”, a declarat ministrul…